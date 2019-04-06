В Ишиме посвятят велопробег космонавту Валентину Филатьеву

Велопробег, посвященный началу освоения космоса и участнику первого отряда космонавтов страны Валентину Филатьеву, пройдет в Ишиме 27 апреля. Велосипедисты стартуют в 11 часов в фестивальном парке Ишима, проедут до деревни Малиновка и обратно, пишет "Тюменская область сегодня".

"Первый отряд космонавтов был сформирован 7 марта 1960 года и в него были зачислены 12 кандидатов, – рассказал организатор велопробега Влад Десятов. – 25 марта к ним присоединились еще 8 человек, и среди них – наш земляк Валентин Игнатьевич Филатьев, летчик-испытатель, вошедший в первый набор отряда космонавтов, уроженец Малиновки".

С марта 1960 по декабрь 1961 года Валентин Филатьев проходил общекосмическую подготовку. После завершения тренировок успешно сдал экзамены и 16 декабря был зачислен на должность космонавта ЦПК ВВС. С 1969 года – майор в отставке. Умер в сентябре 1989 года. Похоронен в Орле.

Как рассказал Влад Десятков, организаторы велопробега – ветераны велоспорта Ишима и актив ветеранов Илимского комсомола. В течение субботнего дня любители велосипедного спорта намерены проехать 30 км в одну сторону и 30 – обратно, всего 60 км. Организаторы приглашают принять участие в велопробеге всех желающих.