Тюменским автолюбителям дают советы о смене зимней резины на летнюю

Тюменские эксперты дают советы автолюбителям об оптимальном периоде для смены зимнего комплекта колес на летний. Опытные водители отмечают, что торопиться в этом вопросе не стоит.

Начальник отделения пропаганды УГИБДД Тюменской области Анжела Борисова отметила, что менять шины лучше тогда, когда плюсовая температура установится не только днем, но и ночью. Тогда дорога прогреется, а водителям не придется опасаться неожиданного снегопада.

"Есть водители, которые при выпадении снега в апреле могут спокойно оставить автомобиль на стоянке и поехать на работу или по делам на общественном транспорте. Им можно "переобуться" раньше. А есть вы каждый день отвозите ребенка в детский сад или в школу, не сможете отказаться от автомобиля ни при каких обстоятельствах, то со сменой резины стоит повременить", - прокомментировала она.

Анжела Борисова также напомнила, что за несвоевременную смену колес не предусмотрено штрафов, однако каждый должен помнить: летом на шипованной резине ездить так же опасно, как и зимой - на нешипованной, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Мастер шиномонтажа Андрей Фомичев рассказал, что первые водители уже "переобулись" в марте, другие будут тянуть до июня. По его словам, в весенний сезон бояться больших очередей на СТО и шиномонтажах не стоит. Они бывают лишь осенью, когда внезапно выпадает снег.

"Большинство автомастерских работает по записи, а значит, вы спокойно приезжаете в свое время, и вам меняют шины. На вопрос "когда" ответить однозначно сложно, нужно ориентироваться на температуру воздуха, выше +7, и состояние дорог и дворов в вашем районе", - добавил мастер.

Водитель с 43-летним стажем Виктор Мишин советует начинающим водителям не торопиться со сменой шин, смотреть прогноз погоды и не выезжать на дороги, если уже сменили резину и вдруг выпал снег: ведь лучше опоздать на работу или пропустить встречу, но остаться целым и невредимым.