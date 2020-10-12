Тюменцы готовятся сменить летние шины на зимние

При наступлении первых заморозков тюменские автолюбители начинают менять летние шины на зимние шипованные. Эксперты отмечают, что "переобуваться" можно уже при температуре ниже +5 градусов.

Как рассказал руководитель шиномонтажной станции Евгений Перов, мягкая летняя резина уже при такой погоде начинает дубеть и не обеспечивает достаточного сцепления дорогой.

Комплексный шиномонтаж в Тюмени обойдется от 1100 рублей – это снятие, замена резины, балансировка, установка. Это минимальная цена за колеса радиусом 13 дюймов. Чем больше этот размер, тем выше стоимость услуги. Так, за R14 отдадите от 1300 рублей, R15 - от 1500 рублей и т.д. Замена шин на внедорожники, Газели обойдется от 2200 рублей, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Если автовладелец решил купить комплект колес на сезон, то можно сэкономить на перебортовке. Она зачастую идет в подарок при покупке, если приобретать в магазине, при котором есть СТО. Также перед поездкой в шиномонтажную мастерскую стоит узнать, работает ли она по предварительной записи. Так вы избавите себя от многочасового ожидания.