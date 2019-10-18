О чем нужно помнить, чтобы продлить срок службы автомобильных шин?

Безопасность водителя и его пассажиров напрямую зависит от качества и изношенности шин. Важно грамотно эксплуатировать покрышки, правильно оценивать износ и определять, когда их необходимо менять. Это может продлить срок эксплуатации шин и позволит вам сэкономить на покупке новой резины.

Итак, что нужно делать?

1. Регулярно проверять давление в шинах. Повышенное или пониженное давление приводит к неравномерному износу протектора. Проверка давления и подкачка проводятся только на "холодной" покрышке. В процессе движения воздух внутри шины расширяется, что делает невозможной объективную оценку. Рекомендации по оптимальному давлению отображены в инструкции по эксплуатации авто.

2. Избегать близкого подъезда к бордюру или другим выступам, не допускать прямых ударов колеса о различные выступающие предметы, чтобы не повредить тонкий бок покрышки.

3. Сократить количество резких стартов и торможений.

4. Не нужно перегружать автомобиль, так как при 20% перегрузки срок службы снижается на 30%.

5. Во время смены сезонной резины или раз в 10-15 тыс. км желательно менять шины местами, поскольку на передних (ведущих) колесах всегда износ больше.

6. Соблюдать правила хранения снятых шин.

7. Раз в год проверять углы установки колес. Данную операцию нужно выполнять после ремонта рулевого привода, замены шарниров, а также после сильных ударов, которые могут деформировать элементы в ходовой части.

8. Следить за балансировкой колес, ее нужно проводить примерно через 10 000-15 000 км или после каждого ремонта с демонтированием шин.

9. При покупке новых шипованных шин их нужно обкатать первые 500 км, избегая резких поворотов, торможений и ускорений, тогда шины будут служить гораздо дольше и будут иметь правильную посадку.

Для определения срока службы автомобильных шин при детальном осмотре нужно обратить внимание на несколько моментов. Самым объективным способом оценки износа шин является измерение глубины протектора. Критические значения составляют 1,6 для летних покрышек и 4 мм - для зимних. Определить этот показатель можно глубиномером или штангенциркулем.

Если нет таких инструментов, воспользуйтесь 10-копеечной монеткой. Она вставляется ребром в одну из канавок протектора, а затем (в зависимости от глубины погружения) определяется степень износа:

— слово "копеек" не видно за протектором (шина практически новая, соответственно, замена не требуется);

— скрыт только орнамент из растений. Это означает, что зимнюю шину в данном случае необходимо готовить к замене. Покупка летних покрышек при таких показаниях еще подождет;

— скрыт только обод монетки. Здесь необходима срочная замена как летних, так и зимних шин.

Так же оценивается равномерность износа шин. Глубина замеров везде должна быть одинаковой. Многие современные покрышки оснащены индикатором износа. Он может быть представлен в виде перемычек между протектором, линейки на протекторе, а также как цветной слой, который стирается в процессе езды.

Проводя диагностику покрышек, в обязательном порядке нужно обращать внимание и на другие, не менее важные факторы, указывающие на завершение срока эксплуатации шин. Небольшие трещины сбоку на шинах свидетельствуют о старении резины и предупреждают о замене, тогда как глубокие порезы требуют немедленной замены. Если на шинах сбоку появилось вздутие — "грыжа", то это означает, что произошел разрыв нитей кордового слоя, в этом случае шины также нужно немедленно менять. Такие "грыжи" могут появляться с внутренней стороны на колесе, поэтому нужно быть предельно внимательным и вовремя проводить осмотр.

Специалисты рекомендуют регулярно делать проверки состояния ваших покрышек. Намного выгоднее устранить неисправность на ранних стадиях, чем потом вообще менять всю резину. Нужно помнить, что правильный и своевременный уход за шинами — это ваша безопасность на дорогах.

Грамотную оценку состояния шин на вашем автомобиле проведут специалисты шиномонтажа "Автостоп". Здесь же сделают необходимые диагностические и ремонтные работы, сезонную смену резины, балансировку и т.д. Правильное хранение покрышек предложат в так называемом шинном "отеле". Узнать подробнее об услугах шиномонтажа можно на сайте. Справки и запись по телефону: 59-33-15.