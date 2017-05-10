Тюменцам проведут бесплатную диагностику автомобиля при шиномонтаже

Тюменские автовладельцы, обратившись за услугами шиномонтажа, могут бесплатно пройти комплексную диагностику автомобиля. Акцию объявила компания "Автостоп".

Каждый сознательный автомобилист минимум дважды в год пользуется услугами шиномонтажа. Казалось бы, что может быть проще: похолодало – поставил шиповку или липучку, установилась плюсовая температура – сменил колеса на летние. Многие считают, что это довольно простая процедура, которую вполне можно выполнить самому в гараже. Однако такая самодеятельность может существенно сказаться на безопасности поездок или привести к преждевременному ремонту автомобиля. Специалисты предупреждают: если колеса поставить, но не отбалансировать, то разница в давлении шин увеличивает расход топлива, к тому же некачественная балансировка повышает риск преждевременного выхода из строя подвески. А здесь уже придется раскошелиться.

Именно поэтому смену колес стоит доверить профессионалам. В автосервисе "Автостоп" шиномонтаж проводится в определенной последовательности. Сначала колеса демонтируют, чистят от загрязнений, затем происходит монтаж новой или отремонтированной шины. Обязательно проводится балансировка. Водителям, которые уже сменили колеса, но не делали балансировку, рекомендуют все же обратиться к мастерам сервиса и довести дело до ума. Также специалисты могут провести дополнительные работы, например, заменить золотник и секретные болты, подкачать колеса, промазать покрышки, установить колпаки и другое оборудование.

До 30 мая 2017 года, воспользовавшись услугами шиномонтажа, клиенты "Автостопа" получат в подарок бесплатную комплексную диагностику автомобиля. Специалисты осмотрят двигатель, ходовую, проверят рабочие жидкости – тормозную, охлаждающую, ГУР, протестируют наружное освещение. Такая профилактическая проверка дает возможность своевременно обнаружить поломки, что позволяет избежать более серьезных проблем, а значит, сэкономить на ремонте.

Также в акции участвуют клиенты "Гостиницы для шин". Так называемый шинный отель предлагает услугу хранения покрышек в течение сезона. Благодаря такому предложению можно не ломать голову над тем, где разместить четыре, а то и все пять колес (с запаской) – на балконе, в кладовке или гараже. В "гостинице" шины очистят от грязи, а затем в течение полугода будут хранить в соответствии со всеми правилами и нормами эксплуатации: соблюдая температурный режим, исключая деформации, нагрев поверхности, воздействие химически агрессивных веществ. Такие условия хранения помогают сохранять эксплуатационные качества шин, а значит, их не придется быстро менять.

Подробности акции "Бесплатная комплексная диагностика автомобиля в подарок" можно узнать у менеджера компании по телефону: +7 (3452) 59-33-15. Сервис находится по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 57. Работает с 8.00 до 21.00 без выходных.