Школьники из Тюмени стали призерами олимпиады по финансовой грамотности

Трое тюменских школьников вошли в число призеров по итогам заключительного этапа олимпиады по финансовой грамотности, финансовым рынкам и защите прав потребителей финансовых услуг, который проходил в Москве с 27 марта по 3 апреля. Помимо награды они получат льготы при поступлении в лучшие вузы страны.

Призерами олимпиады стали ученик школы №60 Артём Ляпков, Александр Дубинин из школы №63 и ученица гимназии №16 Марина Яковлева. Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, они решали задачи, писали эссе, отвечали на вопросы блиц-игры. Конкурсные задания охватывали весь спектр тем по финансовой грамотности – от общих сведений о видах организаций на финансовых рынках и валютного курса до планирования бюджета, анализа долговой нагрузки и оценки рентабельности бизнеса.

В рамках олимпиады ребята получили уникальную возможность задать вопросы лично председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. На встрече говорили о развитии финансовых технологий и особенностях информационной безопасности, а также обсуждали различные направления деятельности регулятора, начиная с денежно-кредитной политики и заканчивая финансовой грамотностью. Школьников интересовали и вопросы инвестиций личных финансов. Эльвира Набиуллина предупредила их об опасности вложений в "модные проекты" и призвала всегда думать о рисках таких инвестиций. Она поздравила ребят с достижениями на олимпиаде и похвалила их знания в области финансов, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Ежегодно в олимпиаде по финансовой грамотности участвуют более 6 500 ребят из всех регионов страны, представители Тюменской области регулярно становятся финалистами и призерами. Как отмечают сами организаторы, состязание такого формата помогает найти талантливых, заинтересованных в получении знаний молодых людей, способных творчески решать поставленные задачи, нестандартно и оригинально мыслить, предлагать свои пути решения, опираясь на теоретические знания.