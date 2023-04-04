Первый основной тур Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Тюмени

Сегодня самые талантливые информатики страны приступили к выполнению заданий, предусмотренных первым основным туром Всероссийской олимпиады школьников.

Следить за ходом прохождения ребятами испытаний можно в онлайн-трансляции. Второй тур состоится 5 апреля. Трансляция начнется в 10:00.

Результаты Всероссийской олимпиады школьников по информатике будут объявлены на торжественной церемонии закрытия 6 апреля в ДК "Нефтяник". Победители и призеры получат право поступить по IT-профилю в любой вуз страны без вступительных экзаменов.