Тюменская школьница победила во всероссийской олимпиаде по немецкому языку

В Самаре прошла торжественная церемония закрытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Дипломами победителей наградили 18 школьников, среди которых Татьяна Чикишева, ученица 10 класса гимназии №83 г. Тюмени.

Олимпиада проходила с 30 марта по 4 апреля, участниками стали 223 школьника из 71 региона России. Состязание проводилось в два тура. Первый, письменный, включал в себя лексико-грамматический тест, лингвострановедение, чтение, аудирование и письмо. Второе испытание представляло собой конкурс устной речи: ребята готовили выступление перед жюри на тему "Великие люди России".

Также жюри олимпиады объявило предварительные темы лингвострановедческого задания на следующий сезон олимпиады. Первая посвящена немецкому писателю Эриху Марии Ремарку, а вторая – группе антифашистского сопротивления "Белая роза".

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю соревнования.