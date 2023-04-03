В Тюмени проходит финал Всероссийской олимпиады школьников по информатике

В Тюмени проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике, старт был объявлен 2 апреля в ДК "Нефтяник".

В IT-соревнованиях принимают участие победители и призеры региональных этапов олимпиады – 350 школьников из 73 регионов страны. Самая большая делегация из Москвы – 143 человека. Есть и те, кто не в первый раз участвует в олимпиаде, среди них 6 победителей и 54 призера прошлого учебного года. Честь Тюменский регион защищают два ученика Физико-математической школы.

Оценивать конкурсантов будут преподаватели ведущих вузов, школьные учителя информатики и практикующие программисты. Напутствие школьникам дал председатель жюри, доцент Университета ИТМО Андрей Станкевич, он сказал, что "участников ждут интересные задачи, решая которые каждый сможет проявить себя".

Площадкой-организатором всероссийского этапа олимпиады по информатике выступает Тюменский индустриальный университет. Для проведения соревнований выбран Легкоатлетический манеж. Здесь оборудованы компьютерные зоны с современной техникой. Все задания выполняются на компьютерах, а проверка их решений происходит в онлайн-режиме, поэтому техническому обеспечению уделено особое внимание.

"Для нас большая честь быть в числе организаторов соревнований такого высокого уровня для будущих программистов, – ­отметила ректор ТИУ Вероника Ефремова. ­­– Уверена, что олимпиада по информатике в ТИУ станет еще одним шагом в развитии IT-образования и подготовке новых цифровых кадров для нашей страны".

Вчера состоялся пробный тур - подростки познакомились с примерными заданиями и процедурой проведения олимпиады. Основные состязания пройдут 3 и 5 апреля. В свободное время ребят и их сопровождающих ждут экскурсии по городу, знакомство с возможностями Тюменского индустриального университета и ведущих предприятий региона. Также запланированы тематические круглые столы и интеллектуальные игры. Итоги олимпиады подведут 6 апреля в ДК "Нефтяник".

Партнерами соревнований стали технологическая компания VK и Яндекс. Организатором олимпиады - Министерство просвещения РФ, в Тюмени мероприятие проводится при поддержке Правительства Тюменской области и ТИУ.