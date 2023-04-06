В Тюмени подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по информатике

В Тюмени завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике, в призерах и победителях — школьники Ямала, Свердловской и Челябинской областей. Они получат льготы при поступлении в любой вуз страны по IT-профилю.
Всего в интеллектуальных соревнованиях участвовали 350 ребят из 73 регионов.
"На финале олимпиады по информатике присутствовали представители вузов, IT-компаний, которые заинтересованы в этих ребятах. Сегодня в школах - огромная программа профориентационных уроков и мероприятий. Начиная с пятого класса ребята могут примерить для себя разные профессии. А для победителей и призеров олимпиады есть стажировки, лекции, мастер-классы в университетах и ведущих компаниях", - отметила заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева.
Российские школьники показывают впечатляющие результаты на международном уровне - на 28 международных олимпиадах россияне завоевали 43 медали, в том числе 32 золотые и 11 серебряных.
Замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер:
Мы рады за всех ребят. Отсутствие призеров и победителей среди наших участников нисколько не умоляет их способностей. Школьники Тюменской области — настоящие бойцы. Это была равная, бескомпромиссная борьба. Наши ребята преодолели пороги, боролись за право войти в число призеров, но не все удалось, есть над чем работать.
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