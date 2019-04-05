Леонид Каневский встретился с тюменскими операми

Фото УМВД России по Тюменской области

Встреча с актером театра и кино, телевизионным ведущим, заслуженным артистом РСФСР и ведущим телевизионной передачи "Следствие вели…" Леонидом Каневским прошла 4 апреля в музее УМВД России по Тюменской области.

Начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов вручил почетному гостю за создание положительного образа сотрудника органов внутренних дел памятную медаль "100 лет милиции". Актеры также подарили сувениры тюменской земли и книги местных авторов.

На творческую встречу с актёром пришли оперуполномоченные уголовного розыска. Одна из ярких ролей Каневского – это легендарный опер советской милиции – майор Томин. Леонид Семенович рассказал молодым сотрудникам о влиянии этого образа на свою жизнь и творчество. Он вспомнил много курьезных ситуаций, связанных со своим героем. Например, сам того не предполагая, майор Томин стал законодателем моды. В начале семидесятых актер Каневский начал замечать на гладко выбритых лицах милиционеров бакенбарды, а это в те годы было недопустимо. Однажды, обратившись к постовому с вопросом, он услышал: "Министр Щелоков разрешил – бакенбарды носит сам майор Томин!"

Леонид Каневский рассказал, в чем смысл документальных фильмов под названием "Следствие вели…". Отметил, что для него самое важное в программе - рассказать о людях в погонах, вернуть из забвения имена тех, кто стоял за раскрытием громких преступлений, кто был на передовой в борьбе с преступностью в советские времена.

В цикле документальных передач правоохранительной направленности Леонид Семенович рассказывает о самых громких уголовных делах СССР. Резонансное преступление, совершенное на тюменской земле в 70-х годах XX века, привлекло внимание редакторов программы, это и стало причиной приезда ведущего в Тюмень. Сейчас актер со своей командой проводят съемки фильма. Вспомнить подробности серии тяжких преступлений помогают руководитель музея УМВД России по Тюменской области Виктор Рычков и оперуполномоченный в отставке, занимавшийся поимкой преступника в те далекие времена Василий Амосов, сообщили в пресс-службе областной полиции.