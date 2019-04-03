Тюменская Студвесна соберет 2 809 участников

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Заявки на участие в областном фестивале "Студенческая весна" подали 2 809 тюменских, югорских и ямальских студентов. С конкурсантами будут работать 24 эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Омска, Одессы, Новосибирска и Перми.

Специальным гостем фестиваля станет российский певец Алексей Чумаков. Также в числе экспертов Студвесны актер театра и кино Михаил Богдасаров, редактор социальных сетей шоу "Вечерний Ургант" Николай Маратканов, участница телепроекта "Студия Союз" на ТНТ Елена Гущина, главный хореограф-постановщик телешоу Первого канала "Цирк со звёздами" Лина Шевченко, а также актеры, кинорежиссеры и другие гости.

В лидерах по количеству заявок на концертные направления — "Хореография" (928 заявок), "Музыка" (462 заявки) и "Театр" (373 заявки). В неконцертных самое популярное — "Медиа" (72 заявки). Кроме того, в Тюмень приедут делегации из Югры и Ямала, в составе которых 50 участников. Географию фестиваля расширили впервые, в честь юбилея большой Тюменской области в этом году.

Первыми событиями фестиваля стали образовательные программы по направлениям "Медиа", "Видео" и PR.

Участников направления"Интеллектуальные игры" 7 апреля ждет телеверсия игры "Что? Где? Когда?". Ее проведет Елена Потанина, капитан команды элитарного клуба ЧГК, обладательница "Хрустального атома".

Для студентов "Научно-технического творчества" 5 и 6 апреля пройдут соревнования в номинациях "Мейкертон" и "Хакатон".

8 апреля стартуют кастинги по направлениям "Музыка", "Хореография", "Театр", "Оригинальный жанр", "Мода". По их итогам жюри отберут лучшие номера, участники которых пройдут арт-лабораторию, где идеи студентов будут дорабатываться с федеральными и региональными экспертами. После этого финалисты покажут шоу-программу по каждому концертному направлению.

Состав тюменской делегации, которая представит регион на Российской студенческой весне, объявят на гала-концерте 22 апреля.

Следить за фестивалем можно в группе во "ВКонтакте", а также на сайте студвесна72.рф.

Расписание мероприятий выглядит так: