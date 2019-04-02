Мечтай, создавай и действуй на "Культурном ПрактикУме"

Фото ЦКиТ "Тюмень"

Второй профессиональный форум специалистов сферы культуры и искусства вновь пройдет в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова10 и 11 апреля 2019 г. В этом году организаторы решили устроить "Культурный ПрактикУм" и "прокачать" профессиональные навыки участников форума.

В первый день участники смогут получить эксклюзивную информацию от кандидата педагогических наук, standUp-тренера, бизнес-тренера компании МТС, эксперта и разработчика тренингов в сфере SoftSkills, автора методических пособий Алены Лепешкиной из Смоленска о том, как победить свою лень и найти мотивацию. Она проведет тренинг "Волшебный пендель".

Кроме того, Алена поведает о том, куда мечтать и как получать свои мечты на "блюдечке с золотой каемочкой", а также как корректировать полученный результат на своем тренинге "ЭФФЕКТивный МЕЧТАтель".

Во второй день работы форума участников ждет работа по секциям. В рамках работы секции "Библиотека" пройдет лекция "Современные тенденции в литературе" и мастер-класс "Новые образы и роли общедоступной библиотеки в городском пространстве", который проведут спикеры из Санкт – Петербурга Елена Шитова и Ирина Суслова.

На секции "Учреждения дополнительного образования" участникам расскажут об оценке эффективного стиля деятельности работников учреждений дополнительного образования, а также заведующая отделом детской школы искусств "АртСозвездие" из Екатеринбурга Юлия Малкова проведет тренинг "Свободное творческое развитие. Предметы обучения. Особенности инклюзивной формы работы". Затем участники смогут подискутировать на тему "Поколение Z. Кто они? Как с ними взаимодействовать?".

Большое количество мероприятий ждет участников секции "Культурно-досуговые учреждения".Здесь пройдет мастер-класс для руководителей от лидера отрасли, директора Центра культуры "Урал", руководителя Дирекции городских праздничных мероприятий Ильи Маркова из Екатеринбурга.

А также состоится тренинг от Алены Лепешкиной под названием "Собирая пазлы", мастер-класс "Привлечение масс на массовые мероприятия. Практика" от ресторатора, шоу-мена, продюсера, руководителя event-агентства "Князевъ" из Москвы Сергея Князева и мастер-класс "Игра – дело серьезное" (создание авторских игровых программ, реквизита) от руководителя детского Образцового игрового коллектива "Клуб друзей хорошего настроения",ведущей и режиссёра массовых мероприятий и праздников из Екатеринбурга Юлии Никитенко.

Приятным сюрпризом форума станет то, что он является открытым и принять участие в нем могут все желающие. Количество мест ограничено, поэтому заявку необходимо подать заблаговременно. Прием заявок стартует с 6 апреля и подать ее можно будет онлайн на сайте "Центра культуры и творчества "Тюмень".

Организатором форума "Культурный ПрактикУм" является департамент культуры администрации города Тюмени и "Центр культуры и творчества "Тюмень".