Музей "Дом Машарова" приглашает тюменцев на поэтический вечер

Фото пресс-службы ТМПО

Встреча с поэтом Владимиром Богомяковым состоится в музее "Дом Машарова" 5 апреля в 18:30. Вход для всех желающих свободный.

В этот пятничный вечер тюменцев ожидает увлекательное путешествие в мир поэзии. Поэт, мыслитель, профессор, доктор философских наук Владимир Богомяков 5 апреля встретится с тюменскими зрителями и познакомит их со своим творчеством.

Владимир Геннадьевич окончил исторический факультет Тюменского университета. Он является автором восьми сборников стихов и двух романов, которые вышли в американском издательстве Franc-Tireur.

Первая публикация стихов во французском альманахе "Мулета". Его стихи печатались в журналах "Знамя", "Новый мир", газете "Завтра" и в других изданиях. С конца 1980-х группы сибирского панка ("Гражданская оборона", "Инструкция по выживанию", "Культурная революция" и другие) охотно включали в свой репертуар песни на стихи Богомякова.

Владимир Геннадьевич – лауреат Григорьевской поэтической премии 2018 года. Тюменское музейно-просветительское объединение подарило горожанам прекрасную возможность познакомиться с поэтом и его творчеством в уютной обстановке музея "Дом Машарова". Категория 12+.

Подробности по телефону +7(3452) 46-13-10 или в группе: https://vk.com/tmpo72.