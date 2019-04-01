В Тюмени началась областная Студвесна

Фото проекта "Моя территория"

В Тюмени 1 апреля стартовал Областной фестиваль "Студвесна". Накануне студенты провели акцию: пять девушек с метровыми буквами в руках, которые формировали слово "Весна", гуляли по центральным улицам города.

Акцией организаторы хотели напомнить, что в город пришла весна, а вместе с ней и главное событие молодежи — областной фестиваль "Студенческая весна".

1 апреля, 17:00. Фестиваль откроется первым образовательным мастер-классом. На нем выступит продюсер OMNI production в Москве Ашот Гезалян. Он расскажет о принципах современной презентации и создании проектов для Black Star, Audi, Lay's и Pepsi.

3 апреля, 19:00. Журналисты узнают, как интересно освещать культурные события и заинтересовать читателя от Константина Мильчина, экс-руководителя отдела культуры в журнале "Русский репортер" и главного редактора сайта "Горький".

6 апреля, 13:00. Пиарщики прокачают свои навыки вместе с редактором социальных сетей шоу "Вечерний Ургант" Николаем Мараткановым. Спикер расскажет о продвижении и коммерческом ведении аккаунтов, а также научит участников планировать и создавать креативный контент. Встречи пройдут в "Медиаполисе".

Все мастер-классы будут проходить "Медиаполисе"(улица Чернышевского, 2А, к. 12). Вход свободный, зарегистрироваться можно на сайте TMN-id.ru.

На протяжении фестиваля участники направления "Медиа, видео и PR" отправятся на площадки концертных направлений, создадут контент и в режиме реального времени расскажут тюменцам, как проходит Студвесна.

Следить за фестивалем можно в группе во "ВКонтакте", а также на сайте студвесна72.рф.

В 2018 году в Студвесне приняли участие 1867 студентов из Тюмени, Ишима, Тобольска из 7 высших и 13 средних специальных учебных заведений, а в состав жюри вошли 20 федеральных экспертов и 12 мастеров из Тюменской области. В этом году главный творческий фестиваль для студентов также пройдет в формате кастингов, арт-лабораторий и шоу-программ. Подать заявку на участие в Студвесне могли студенты высших и средне специальных учебных заведений Тюменской области в возрасте от 16 до 25 лет. Фестиваль продлится до 22 апреля.