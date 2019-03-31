Тюменские школьники провели научный стендап

Фото из группы Физико-математической школы ВКонтакте

Научный стендап провели ученики физико-математической школы Тюменской области в рамках областного форума "Большая перемена". Формат мероприятия подразумевает комедийное представление, но в его основу по задумке инициаторов легли серьезные факты и исследования.

Благодаря жанру школьники доступно объясняли сложные явления, реакции и механизмы. В непростом поединке сошлись Иван Кабашный с темой "Лемниската Бернулли", Валерий Рагулин с "Шарнирным построением при проектировании робота-экскаватора" и Савелий Кауртаев с "Песчаной историей".

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, ребята по очереди выступали перед аудиторией, демонстрируя опыты, "фокусы" и не забывая при этом шутить. Все участники работали над одним общим проектом по использованию вскрышных пород Тумашевского месторождения при производстве шлакоситаллов. Иван делал математическую модель, Валерий - модель экскаватора при производстве работ, Савелий отрабатывал технологию производства стеклянных и других изделий.

Оценивали выступления школьниковдиректор колледжа цифровых и педагогических технологий Валерий Черепанов и директор тюменского лицея №81 Елена Лобовская, пишет "Комсомольская правда – Тюмень". В числе зрителей были педагоги, родители, ученики из других школ. Участники ответили на вопросы из зала, а победителей выбирали общим голосованием. Лидером стал Иван Кабашный.