Участники тюменской Студвесны пройдут обучение у известных медиа-экспертов

Фото: Студенческая весна | Тюмень

Главный редактор издания "Горький" Константин Мильчин, креативный редактор соцсетей шоу "Вечерний Ургант" Николай Маратканов и продюсер фильма "Пессимист" Ашот Гезалян проведут лекционные и практические интенсивы для участников аправлений "Медиа", PR, "Видео" Студенческой весны в Тюмени.

Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", образовательная программа фестиваля стартует в Тюмени со 2 апреля.

Константин Мильчин научит студентов писать захватывающие рецензии. Пиарщики прокачают свои скилы вместе с Николаем Мараткановым. Николай знает, как вызвать реакцию у 1000000 подписчиков, и поделится техниками работы с креативным контентом. А видеографы узнают, как снять качественный ролик и работать с такими брендами как Black Star, Audi, Lay's от продюсера фильма "Пессемист" Ашота Гезаляна из Москвы.

"Такой разнообразный состав экспертов позволит каждому участнику получить обратную связь и узнать что-то интересное в своем профильном направлении. При этом все эксперты имеют большой практический опыт, поэтому смогут объективно оценить представленные номера", — отметил Илья Титов, руководитель дирекции Студенческой весны.

Как и в прошлом году журналисты, фотографы, блогеры отправятся на площадки концертных направлений и создадут контент. В режиме реального времени участники расскажут о том, как проходит Студвесна.

Команды пиарщиков сразятся в челлендж-баттле — квесте, состоящем из творческих заданий по разным направлениям. Дизайнеры разработают логотип для одной из студий своего учебного заведения. Болельщики создадут контент о студвесне в социальных сетях. А видеографы снимут ролик в течение 7 дней.

Подать заявку можно на сайте студвесна72.рф до 1 апреля.

Напомним, что главный творческий фестиваль для студентов пройдет в формате кастингов, арт-лабораторий и шоу-программ от федеральных хедлайнеров. Кастинги на концертные направления стартуют с 8 апреля. Подробнее на студвесна72.рф или в группе во "Вконтакте". Зарегистрироваться на мастер-классы можно по ссылке.