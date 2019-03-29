В Тюмени презентовали концепцию дизайн-проекта музея Сибири

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение планирует открыть новую постоянную экспозицию. В рамках презентации концепции дизайн-проекта эксперты рассказали о своей идее и ответили на вопросы гостей.

В ближайшем будущем Музейный комплекс им. И.Я, Словцова существенно изменится. На пятом этаже комплекса планируется открытие четырех залов. Новая экспозиция станет постоянной, посетить ее смогут все желающие.

Это будет настоящий музей Сибири – музей комплексного типа, в основе его деятельности – сочетание разных профилей (исторического, краеведческого и других). Обновленный музейный комплекс станет достойной "визитной карточкой" Тюменской области и любимым местом семейного досуга для горожан и гостей города.

Перед началом презентации концепции дизайн-проекта ко всем присутствующим обратилась Генеральный директор ГАУК ТО "Тюменского музейно-просветительского объединения" Светлана Сидорова: "От имени нашего музейного сообщества поприветствовать всех, кто сегодня разделил с нами такой волнующий исторический момент. Всем огромное спасибо за тот аванс доверия, который вы нам даете. Я считаю, что в наше время просто необходимо создавать больше новых интересных пространств, и очень важно наполнять их смыслом".

Далее слово передали экспертам, принимавшим активное участие в разработке концепции дизайн-проекта. С речью выступили заслуженный работник культуры РФ, журналист, писатель, член союза писателей России Анатолий Омельчук, а также научный консультант проекта Сергей Иванов и художественный руководитель проекта Владимир Быстров.

Гостям продемонстрировали короткий видеоролик, иллюстрирующий новую концепцию, после чего собравшиеся смогли задать все интересующие их вопросы экспертам.

Презентация состоялась, а какая судьба ждет проект — мы сможем узнать уже в самое ближайшее время.