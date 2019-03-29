В Ишиме врачи выходили коматозного пациента с тяжелой травмой головы

Фото предоставлено ГБУЗ ТО «ОБ №4»

В Ишиме в Областной больнице №4 спасли жизнь и сохранили жизненно важные функции организма 37-летнему мужчине, который получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его обнаружили в подъезде в одном из домов села Армизонское.

В медучреждении КТ-обследование показало у пациента оскольчатый перелом с тремя внутримозговыми гематомами. Из-за локализации кровоизлияния в доминантном полушарии головного мозга на операцию решились не сразу. После нескольких часов консервативного лечения появилась отрицательная динамика, и медики приступили к оперированию больного.

Трепанацию черепа с удалением оскольчатого перелома затылочной кости и гематом провел врач-нейрохирург Андрей Иванов. Операция длилась около трех часов. После нее пациент впал в состояние комы. Затем были долгие дни и недели ожидания. Когда мужчина пришел в себя после комы, его перевели в палату интенсивной терапии нейрохирургии.

Как рассказали в пресс-службе медучреждения, за 22 года работы в нейрохирургии Андрей Иванов провел сотни разных операций, но таких тяжелых случаев в его практике было не более пяти. "Мы шли на риск и проводили операцию по жизненным показаниям. Конечно, могли возникнуть необратимые последствия — потеря речи, зрения, но к счастью, все прошло успешно", — рассказал врач.

Сейчас мужчине предстоит курс реабилитации, а потом и пластическая операция дефекта костей черепа.

"Спасибо всему медицинскому персоналу отделения реанимации и нейрохирургии за лечение, заботу и уход. Сейчас мы будем учиться ходить, займемся массажем. Главное, что сын все помнит, сам кушает, себя обслуживает и есть большое желание жить", — делится мама пациента Татьяна Петровна.