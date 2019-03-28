Новый сезон стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов" ждет участников и наставников

Фото ДТиС "Пионер"

Стартовал прием заявок на участие в стратегической инициативе АСИ "Кадры будущего для регионов". Тюменская область вновь вошла в число регионов, где будет реализован этот уникальный проект. В нем могут проявить себя тюменские подростки в возрасте от 14 до 17 лет, имеющие способности и достижения в различных направлениях, а также желание реализовать свой проект на благо развития региона, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

Впервые федеральная инициатива была реализована в 2018 году, в список семи "пилотных" регионов для ее реализации вошла Тюменская область. В первом полугодии проходил отбор участников, а уже в августе начались масштабные образовательные модули, профориентационные туры, проектные сессии. В Тюменской области участниками первого сезона стали 144 школьника в возрасте от 14 до 17 лет из 26 муниципальных образований. Ребята учились навыкам проектного и критического мышления, развивали свои идеи и объединялись в команды с единомышленниками, чтобы создать социальные проекты для их дальнейшей реализации в жизни. Сопровождали детей в процессе реализации образовательных программ тьюторы – социально активная молодежь от 18 до 21 года. Кроме того, за каждой группой был закреплен наставник из числа представителей исполнительной власти, бизнес-сообщества, научного сообщества. Участники стратегической инициативы прошли полный путь от задумки и желания сделать свой город и регион лучше до готового плана действий, инструментов для реализации и продвижения проекта при поддержке власти и бизнеса. У ребят была возможность пройти стажировки на престижных предприятиях региона и ощутить качественный эффект своего проекта. Кроме того, по итогам защиты проектов команды получили солидные призы: сертификаты на стажировку в различных компаниях региона, на реализацию собственных проектов, на развивающие тренинги и даже на поездку на обучающую смену в МДЦ "Артек".

В новом сезоне участников стратегической инициативы ждут удивительные открытия, новые знания, полезные знакомства, гигантский опыт и целая палитра возможностей для того, чтобы создать проект будущего.

Прием заявок продлится до 30 апреля включительно. Регистрация проходит как для участников, желающих раскрыть свой потенциал, так и для тьюторов и наставников: http://kadry_72.tilda.ws/. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету.

Участниками могут стать подростки 14–17 лет – школьники или студенты профессиональных образовательных организаций. В число тьюторов войдут студенты образовательных организаций высшего и среднего образования от 18 лет. Принять участие в роли наставника приглашают представителей политической, научной, профессиональной элиты региона. Работа над проектами будет вестись по направлениям: наука и техника, гуманитарное, социальное, экологическое, медицина, здоровый образ жизни и спорт, агропромышленность, медиа.

Стоит отметить, что в новом сезоне вновь могут проявить себя участники, тьюторы и наставники, которые уже принимали участие в стратегической инициативе в 2018–2019 годах.

Инициативу АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Тюменской области курирует региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. Получить дополнительную информацию по проекту можно в ГАУ ДО ТО ДТиС "Пионер".