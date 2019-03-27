Тюменское СМИ признали лучшим на всероссийском конкурсе деловой журналистики

Фото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Интернет-агентство "Тюменская линия" победило в номинации "Лучшие региональные СМИ" всероссийского конкурса деловой журналистики "Экономическое возрождение России". Масштабное соревнование лучших СМИ и корреспондентов страны в 25-й раз организовали Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России.

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев отметил, что в этом году конкурс был проведен 69 торгово-промышленными палатами нашей страны, на федеральный уровень было представлено 373 заявки из разных городов и муниципальных образований.

В течение января-февраля 2019 года в Тюменской области состоялся региональный отбор заявок для участия в федеральном этапе конкурса, который проводила Торгово-промышленная палата Тюменской области. Затем рабочая группа, включающая представителей Союза журналистов Тюменской области,определила четырех победителей, которые представили свои работы на суд жюри в Москве: информационное агентство "Тюменская линия" (Тюменская область), программа "Деньги за неделю" телеканала "Тюменское время" (Тюменская область), общественно-политическая газета "Заря" (Исетский район Тюменской области"), журнал "Агрофорум" (город Тюмень).

"Жюри регионального этапа конкурса выбрало четыре активных и профессиональных СМИ среди общего количества поступивших заявок. Представленные материалы, на наш взгляд, отличаются объективностью, интересным и понятным изложением, профессиональным подходом в информационном освещении актуальных вопросов и проблем. Радует, что в итоге работа тюменских корреспондентов была оценена жюри на федеральном этапе конкурса. Мы поздравляем победителя – агентство "Тюменская линия" и говорим: так держать!", - отметил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Были определены победители конкурса в номинациях: "Лучшие федеральные СМИ", "Лучшие региональные СМИ" (печатные, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания), "Лучшие индивидуальные публикации" (в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах), "Лучшие отраслевые СМИ".

Лучшие СМИ в системе ТПП РФ, а также ряд номинантов, не попавших в список победителей, но проявивших себя присланными на конкурс материалами, будут награждены дипломами ТПП РФ и Союза журналистов России.

Церемония награждения победителей состоится 11 апреля 2019 года в Международном информационном агентстве "Россия сегодня".