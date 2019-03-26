Тюмень за день: 26 марта

Фото Ирины Алькаевой

Тюменские биатлонистки стали лучшими в эстафете на первенстве России

Накануне в Ханты-Мансийске золотые медали первенства России по биатлону в женской эстафете завоевали спортсменки ЦСП72 Ксения Жужгова, Арина Пантова и Эмма Тимербулатова.

Инфляция в Тюменской области ниже общероссийской

В феврале 2019 года годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) составила 4,1%, оставшись заметно ниже общероссийского показателя — 5,2%. По сравнению с январем показатель вырос на 0,2 п.п. в основном за счет динамики цен на продовольствие, прежде всего, на овощи.

Замужние тюменки могут побороться за титул "Миссис Россия"

Кастинг конкурса красоты "Миссис УрФО 2019" пройдет в Тюмени 27 марта. "Миссис УрФО" — окружной конкурс, объединяющий лучших представительниц прекрасной половины Уральского Федерального округа. Победительница сомет побороться за титул "Миссис Россия".

Александр Моор ответит на вопросы тюменцев в "Часе губернатора"

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 26 марта, примет участие в программе "Час с губернатором". Эфир начнется в 19:00 на телеканале "Россия 24" и будет транслироваться на сайте телерадиокомпании и в соцсетях.

В "Космосе" отметят День театра

Во Всемирный день театра, 27 марта, в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени пройдет сразу несколько культурных событий.

Тюменцев призывают лечить микроинсульты в стационарах

С начала года в Областной клинической больнице №2 зарегистрирован третий случай, когда пациент с транзиторной ишемической атакой отказывается от госпитализации, а через одну–две недели повторно поступает в больницу — уже с обширным инсультом и тяжелыми неврологическими нарушениями.