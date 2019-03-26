В Тюменской области проживает более 7 тысяч больных эпилепсией

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

"Фиолетовый день" проводится во всем мире сегодня, 26 марта. Ежегодное мероприятие направлено на повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

Эпилепсия — хроническое заболевание центральной нервной системы, которое требует многолетнего медикаментозного лечения. Факторы, влияющие на исход терапии многообразны, при этом ключевыми из них являются организация помощи и режим наблюдения пациентов. В Тюменской области Эпилептологический центр действует на базе Областного лечебно-реабилитационного центра.

На сегодня в Эпилептологическом центре в Тюмени ведется регистр пациентов с эпилепсией. Всего на динамическом наблюдении находится 7108 пациентов: 4541 взрослых и 2567 детей. Несколько преобладают среди больных эпилепсией лица мужского пола (51,8%). Среди несовершеннолетних подавляющее большинство (88%) это дети до 15 лет. Ежегодно впервые диагноз "эпилепсия" выставляется около 400 пациентам.

"Одним из самых важных показателей работы эпилептологической службы является показатель достижения ремиссии. Были проанализированы индивидуальные карты 2161 взрослого и 826 детей с целью оценки частоты достижения ремиссий. Ремиссию определяли как отсутствие припадков в течение года и более после возникновения последнего приступа. Среди обратившихся пациентов у 1 451 (48,6%) была диагностирована ремиссия эпилептических приступов: взрослые 49,1%; дети 47,2% (при том, что средний показатель в стране от 15 до 17%)", — отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В Эпилептологическом центре работает команда высококвалифицированных неврологов-эпилептологов, ведущих как взрослый прием, так и детский, а также неврологи-нейрофизиологи.

Сегодня в Тюмени в 18 часов в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" сотрудники Областного лечебно-реабилитационного центра и студенты проведут мастер-классы для детей и концертные номера. Также специалисты покажут, как правильно оказывать первую помощь при приступе эпилепсии.