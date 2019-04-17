Визус-1 предлагает смотреть на мир здоровыми глазами

Как часто вы задумываетесь, насколько важно видеть окружающие предметы, читать книги, различать лица родных и близких?

В современном ритме жизни, когда нужно куда-то бежать и что-то успеть, мало кто отмечает ухудшение состояние здоровья глаз. Либо замечает, когда это уже начинает мешать нормальной жизни.

Офтальмологи отмечают, что уже со школьной скамьи начинаются нарушения зрительных функций. И очень важно вовремя диагностировать падение зрения, чтобы предотвратить развитие осложнений, трудно поддающихся лечению.

Чем старше человек становится, тем больше возрастает нагрузка на глаза. Врачи все чаще говорят, что возрастные заболевания глаз "помолодели".

И это касается не только наследственной предрасположенности к заболеванию. Глазные болезни все чаще встречается у жителей больших городов, где накладывают свой отпечаток экология, стрессы, нагрузки.

"Визус-1" располагает наиболее широким спектром оборудования для диагностики, консервативного и аппаратного лечения заболеваний глаз взрослых и детей.

При необходимости оперативного вмешательства выполняются операции по устранению близорукости, дальнозоркости и астигматизма, кератоконуса, косоглазия, катаракты, глаукомы, патологий сетчатки и стекловидного тела.

Живите в ритме жизни. Смотрите на мир здоровыми глазами!