Тюменцам рассказали, что может привести к потере обоняния

С недавнего времени внезапное отсутствие обоняния у человека автоматически связывают с COVID-19. Но не только он может вызвать возникновение этого симптома.

По словам тюменских эпидемиологов, действительно, до 73% пациентов, которым диагностировали COVID-19, сталкиваются с нарушениями в обонянии. У 25% пациентов этот первоначальный симптом остаётся единственным заметным.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что обоняние может пропадать и по другим причинам, не связанным с новой коронавирусной инфекцией. "Иногда ответ на вопрос, почему обоняние пропало, очевиден, например, в случае травмы головы. Но бывают ситуации, когда причину очень сложно установить окончательно", - пояснили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Кроме того, около 30% пациентов с травмами головы испытывают какие-либо нарушения в восприятии запахов. Это часто происходит в тех случаях, когда удар пришёлся на затылок.

Также среди других причин потери нюха — аллергия, хронический риносинусит, полипы в носу, которые сопровождаются воспалением и отёком, передаёт "Тюменская область сегодня".