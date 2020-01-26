В Тюмени изобрели новый метод лечения кожи

09:31 26 января 2020
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pixabay.com

Новый метод лечения заболеваний кожи разработали тюменские ученые в результате многолетних экспериментов. Идея основана на синтезе методов экспериментальной дерматологии и иммунологии, а новшество получило название - фенотипическая дерматология.

Кандидат медицинских наук Сергей Гольцов пояснил, что фенотип - это совокупность биологических свойств организма, сложившаяся в процессе его индивидуального развития. В исследовании тюменских ученых акцент сделан на индивидуальном развитии кожного заболевания, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Сегодня дерматология движется в русле поиска однотипных лечебных средств универсально удовлетворяющих практику. При этом не учитывается все фенотипическое разнообразие клеток кожи", -  отмечает специалист.

Заболевания кожи входят в первую пятёрку среди всех болезней, среди взрослого населения им подвержен каждый 25-й человек в России и каждый 15-й ребёнок.

"С помощью нескольких патентованных изобретений мы исследуем динамику состояния клеток кожи человека. Кожа - это самый большой орган человека, на который постоянно действует окружающая среда и в котором постоянно происходит сложный комплекс межклеточных взаимодействий. Сейчас существует колоссальное разнообразие видимых примеров одних и тех же её заболеваний. Их необходимо различать и применять индивидуальное лечение, которое является наиболее эффективным, в чем мы уже убеждаемся на практике", - рассказал Сергей Гольцов.

Теги: заболевания , здоровье , исследование , медицина , наука
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