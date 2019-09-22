Тюменские врачи изучают новые методы лечения кожных заболеваний

Тюменские ученые изучают новые методы диагностики кожных заболеваний. Благодаря этому лечение может стать управляемым процессом с заданными требованиями к ходу и результату.

Как отметил кандидат медицинских наук Сергей Гольцов, в настоящее время основным методом оценки состояния кожи по-прежнему остается визуальный осмотр. При этом глобальная технологизация и развитие смежных с дерматологией областей медицины - иммунология, цитология, стимулирует технологическое обновление дерматологии, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Благодаря использованию специальной технологии у нас появилась возможность получать цитоиммунограммы кожи, отражающие состояние и динамику ее клеток. Это позволит понимать процессы, проходящие в коже человека, а также индивидуально подбирать лекарственный̆ препарат и контролировать эффективность применяемых наружных средств", - говорит эксперт.

Заболевания кожи входят в первую пятёрку среди всех болезней. Им подвержен каждый 25-й взрослый россиянин и каждый 15-й ребёнок.