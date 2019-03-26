Замужние тюменки могут побороться за титул "Миссис Россия"

Фото - https://vk.com/konkurs_missis

Кастинг конкурса красоты "Миссис УрФО 2019" пройдет в Тюмени 27 марта.

"Миссис УрФО" — окружной конкурс, объединяющий лучших представительниц прекрасной половины Уральского Федерального округа. Победительница сомет побороться за титул "Миссис Россия".

На кастинг приглашаются женщины в возрасте от 20 лет, главным условием конкурса является наличие детей или официального брака. Отбор участниц пройдет 27 марта в 18:00 в караоке-баре "Жигули" (2 этаж), бронь столов по тел. 57-87-68.

Заявки дистанционно принимаются из всех городов:

ЯНАО - Салехард

ХМАО - Ханты-Мансийск

Свердловская область - Екатеринбург

Челябинская область - Челябинск

Курганская область - Курган

Тюменская область - Тюмень.

Для участия в конкурсе дамам нужно лишь заполнить анкету на официальном сайте www.vvv-art.ru, а затем ждать звонка или сообщения от Оргкомитета конкурса.