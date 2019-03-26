Замужние тюменки могут побороться за титул "Миссис Россия"

Кастинг конкурса красоты "Миссис УрФО 2019" пройдет в Тюмени 27 марта.
"Миссис УрФО" — окружной конкурс, объединяющий лучших представительниц прекрасной половины Уральского Федерального округа. Победительница сомет побороться за титул "Миссис Россия".
На кастинг приглашаются женщины в возрасте от 20 лет, главным условием конкурса является наличие детей или официального брака. Отбор участниц пройдет 27 марта в 18:00 в караоке-баре "Жигули" (2 этаж), бронь столов по тел. 57-87-68.
Заявки дистанционно принимаются из всех городов:
ЯНАО - Салехард
ХМАО - Ханты-Мансийск
Свердловская область - Екатеринбург
Челябинская область - Челябинск
Курганская область - Курган
Тюменская область - Тюмень.
Для участия в конкурсе дамам нужно лишь заполнить анкету на официальном сайте www.vvv-art.ru, а затем ждать звонка или сообщения от Оргкомитета конкурса.
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