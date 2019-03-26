В "Космосе" отметят День театра

12:05 26 марта 2019
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Во Всемирный день театра, 27 марта, в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени пройдет сразу несколько культурных событий.

В 18 часов в холле "Космоса" откроется новая выставка "Про театр". Она поможет разобраться в театральных терминах и понять сценическое искусство. Каждый житель Тюмени может стать частью выставки: рассказать историю и поделиться своим первым впечатлением о знакомстве с театром, лучшие тексты дополнят экспозицию.

В 19 часов театр-студия "Быть" вновь покажет спектакль "Эх ты, Ваня!". Также в День театра молодежный театральный центр "Космос" устроит закрытую читку современной пьесы "С училища" Андрея Иванова. Это история о людях, их отношениях, спорах и обманах, а еще о большом желании любить. Событие закрытое, вход только по регистрации тут

Теги: выставки , спектакли , театры
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