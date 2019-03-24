Жителей муниципалитетов Тюменской области научат создавать социальные проекты

Молодежные сообщества из 10 муниципалитетов юга Тюменской области примут участие в образовательной программе "Проектная лаборатория", посвященной созданию и реализации социально значимых проектов. Обучающая сессия будет проходить с 30 марта по 23 апреля.

Участники программы в возрасте 14-35 лет научатся актуализировать проблемы, ставить цели, точно определять аудиторию. Участников ждут лекции, интенсивы, интерактивные настольные игры и домашние задания: организовать инфоповод, промоакцию или минипроект. По итогам выполненных заданий организаторы выберут несколько самых успешных проектов, а затем организуют встречу авторов с федеральным экспертом, который поможет с инструментами для его реализации.

В этом году новшеством программы станет система наставничества. За каждым сообществом закрепят лидера, который будет сопровождать инициативы на этапе подачизаявки на конкурсы и реализации в случае победы, пишет "АиФ в Западной Сибири".

" Мы следим за проектной работой коллег из муниципальных образований. Результат становится лучше, когда постоянно "тренируешься", именно поэтому мы придумываем новые упражнения, новые точки мотивации, для того, чтобы в регионе становилось еще больше событий и инициатив от молодежи", — прокомментировала руководитель Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

За четыре недели образовательная программа пройдет в Тобольске, Увате, Вагае, Заводоуковске, Ярково, Ишиме, Большом Сорокино, Сладково, Ялуторовске и в Викулово. Зарегистрироваться на проектную лабораторию можно по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/vyezdnaya-shkola-proektnaya-laboratoriya/