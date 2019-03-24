Передвижная выставка о пограничниках открылась в Ембаево

Передвижная выставка "История пограничной формы России" путешествует по югу Тюменской области. Экспозицию уже увидели в Ялуторовске и Тобольске. Третьим пунктом стал Тюменский район. Познакомиться с экспонатами можно в музее, расположенном в селе Ембаево.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, выставка была собрана благодаря усилиям самих тюменцев – участников боевых действий в составе пограничных войск, членов общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области", которой руководит майор запаса Нуртдин Ибрагимов. Они же собственноручно изготовили манекены для демонстрации формы пограничников.

Выставка содержит 23 манекена в форме, головные уборы, девять единиц боевого и пять единиц холодного оружия, в том числе автоматы Калашникова, ружье, шашки, телефонную связь, пограничный столб и даже часть флага с места службы Ибрагимова. Экспонаты позволяют окунуться в историю пограничной службы с Петровских времен до современности.

Как отметила заведующая Ембаевским музеем Нэля Файзуллина, посетителям разрешается трогать экспонаты и фотографироваться с ними. Выставка будет открыта для всех желающих, в том числе в период школьных каникул, до 1 апреля. В будние дни музей работает с 9 до 17 часов. Вход бесплатный, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".