На звание "Мисс Россия — 2019" из Тюменской области претендуют трое

В конкурсе красоты "Мисс Россия – 2019" примут участие три жительницы Тюменской области. Это Елена Пановикова из Тобольска, Кристина Баринова из Тюмени и Дарья Верхотурцева из Ноябрьска.

Елена Пановикова родилась и выросла в Тобольске. Девушка окончила Тюменский индустриальный университет и сейчас работает в сфере строительства. На конкурс Елена попала по онлайн-голосованию, и ее пригласили на финальный кастинг, где она и прошла отбор. Тоболячка обещает, что все ее выступления на "Мисс Россия – 2019" будут представлять ее родной город. Елена планирует появиться на сцене в национальном костюме с мехом соболя и песца, который сшил местный дизайнер. Увидеть Елену Пановикову можно в эпизодических ролях фильма "Тобол".

Коренная тюменка Кристина Баринова — студентка Тюменского госуниверситета. В модельном бизнесе Кристина не работает, но решила попробоваться на конкурс и понравилась организаторам. На сцену девушку готовится выйти в боярском костюме сибирской куницы от тюменского дизайнера. На конкурс в качестве угощения Кристина привезла сладости от тюменских кондитеров.

Дарья Верхотурцева из Ноябрьска работает менеджером кафе и увлекается зимними видами спорта. Девушка покажется на конкурсе в национальном ненецком костюме, а также подарит необычные сувениры — варенье из морошки и ненецкие куклы.

Девушки уже прибыли в Москву и начали подготовку к конкурсу.