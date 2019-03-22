Тюменцы увидят спектакли Пермского Театра-Театра

Фото: Юлия Трегуб, группа "Пермский академический Театр-Театр" / vk.com

На сцене Тюменского драмтеатра с 20 по 25 июня свои лучшие спектакли покажет Пермский академический Театр-Театр.

Пермский Театр-Театр занимает одно из значимых мест в культурной жизни страны, сочетая в своем репертуаре смелые экспериментальные постановки и спектакли в лучших классических традициях. Мюзиклы успешно конкурируют с премьерами ведущих музыкальных театров столицы, а драматические спектакли неизменно вызывают интерес критиков и неподдельную любовь зрителей. Театр — неоднократный обладатель престижных премий, среди которых "Золотая маска".

В Перми артисты Тюменского драматического театра сыграют спектакли "Три товарища", "С любимыми не расставайтесь", "Ханума", "Молодость" и семейный мюзикл "Сказки 1001 ночи".

В прошлом году пермские актеры представили тюменцам пять спектаклей: мюзикл Максима Дунаевского "Алые паруса", спектакль-кабаре "Восемь женщин", сказочный мюзикл для всей семьи "Карлик Нос", камерный спектакль "Месяц в деревне" и "Сказку о царе Салтане".