В Тюменской области началась досрочная сдача ЕГЭ

Досрочный период ЕГЭ-2019 стартовал 20 марта и продлится до 10 апреля. В Тюменской области выпускники прошлых лет, решившие поступить в вузы в этом году, сдадут порядка 600 экзаменов. Также к сдаче ЕГЭ приступают выпускники нынешнего года, которые по уважительной причине не смогут написать экзамены в основной период.

Первыми экзаменами досрочной волны станут литература и география. Далее — экзамены по русскому языку, химии, истории, математике. Если у участника ЕГЭ в один день совпадают предметы, у него есть право сдать один из экзаменов в резервный день.

Как отмечают в областном департаменте образования, самыми массовыми в досрочный период стали русский, математика, обществознание, биология, физика, литература и история.