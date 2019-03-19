Об интернет-безопасности тюменские школьники узнают из интеллектуальных игр

В муниципальных образованиях Тюменской области стартовал цикл образовательных интеллектуальных игр на тему интернет-безопасности.

Первая игра прошла в школе №2 села Голышманово. В борьбе за то, чья команда лучше всех знает законы виртуального мира, сошлись школьники старших классов Голышмановского района. Команды "Фикус", "Брейнсторм", "Дети XXI века" и "ХайФлаер" отвечали на 16 вопросов на тему хакерства, законодательства РФ об интернете, здоровья и безопасного поведения в сети.

"Самым интересным голышмановские школьники признали вопрос "блиц", в котором перечислены различные правонарушения, связанные с действиями в сети Интернет. Участникам игры нужно догадаться, уголовная или административная ответственность полагается за нарушение перечисленных в блице законов, - рассказывает автор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Конечно, многих ребят шокирует, что за большинство противоправных виртуальных действий в сети грозит реальный срок лишения свободы. Этот факт после игры долго и жарко ими обсуждается".

Победителями первой игры стали Никитина Ольга, Петрова Елизовета, Малышкина Александра, Пономарев Кирилл, Ширшов Игорь и Рябов Дмитрий (команда "Дети XXI века"). Ребята увезли с собой кубок и звание самых подкованных в сфере интернет-безопасности в Голышмановском районе.