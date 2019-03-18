Тюменцев приглашают на профилактичекий стоматологический осмотр

Ежегодно 20 марта отмечается Всероссийский день мтоматологического здоровья. Основная задача – максимальное распространение информации о влиянии здоровья полости рта на общее физическое состояние и хорошее самочувствие каждого человека, ведь здоровая, красивая улыбка придает чувство уверенности в себе и влияет на качество жизни.

Сеть стоматолгических клиник "Мега-Дент" всегда с радостью откликается на участие в подобных социальных проектах, так как филосифия компании – сделать жизнь людей лучше, оказывая стоматологические услуги на высоком уровне. Санированная полость рта пациента, восстановленная эстетически и функционнально – тот результат, на который ориентируется каждый сотрудник клиники, выполняя ежедневно свою работу.

Вот и в этом году, мы приглашаем жителей нашего города, наших настоящих и будущих пациентов принять участие в Дне Стоматологического здоровья. Цель профилактических осмотров – ранее выявление заболеваний, для своевременного лечения, что, в свою очередь, дает возможность сохранения собственных зубов и экономию денег на имплантации и протезировании.

20 марта вы сможете пройти профилактический осмотр и консультацию у врача любой специализации: стоматолога-терапевта, хирурга, хирурга-имплантолога, ортопеда, ортодонта, детского стоматолога, парадонтолога, врача-гигиентиста. Специалисты проведут осмотр полости рта, диагностику, при необходимости составят плана лечения. По окончании консультации вы сможете обучиться навыкам индивидуальной гигиены, подобрать и приобрести в клинике средства по уходу за полостью рта.

Детские стоматологи проведут уроки гигиены для наших маленьких пациентов и научат ребят правильно ухаживать за зубками и полостью рта, расскажут, что такое кариес и как его могут победить маленькие герои, о том, какие продукты помогут сохранить красивую улыбку и как она важна в жизни. В завершении встречи будет показан увлекательно-познавательный мультфильм и, конечно, никто не уйдет в этот день без подарка.

Уроки гигиены пройдут с 13 до 14 часов в наших филиалах: ул. П. Артамонова 13/1, ул. Чернышевского, 2б и ул. Монтажников, 61.

Запишитесь прямо сейчас на осмотр и урок гигиены по единому телефону 51-33-33, проведите время с пользой. Количество мест ограничено, требуется предварительная бронь. Тех, кто не сможет посетить клинику 20 марта, ждут в любой день с понедельника до субботы, с 9 до 20 часов, в любом, удобном для вас филиале.