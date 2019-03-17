О мерах соцподдержки тюменцы могут узнать при помощи электронного сервиса

На региональном портале услуг Тюменской области действует электронный сервис "Информирование о суммах выплаченных мер социальной поддержки". Доступ к нему осуществляется по тому же логину и паролю, что и к федеральному сайту Госуслуг.

Сервис дает возможность узнать о суммах выплаченных вам мер социальной поддержки. Для этого на главной странице портала услуг Тюменской области нужно выбрать раздел "Популярные услуги", перейти по пункту "Информирование о суммах выплаченных мер социальной поддержки". При необходимости - заполнить обязательные поля, и электронный сервис в течение одной минуты в автоматическом режиме предоставит сведения о суммах выплаченных вам мер социальной поддержки за последние 12 месяцев.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, за время работы сервиса с середины 2018 года услугой в автоматическом режиме воспользовались более 3 тыс. тюменцев.