О мерах соцподдержки тюменцы могут узнать при помощи электронного сервиса

На региональном портале услуг Тюменской области действует электронный сервис "Информирование о суммах выплаченных мер социальной поддержки". Доступ к нему осуществляется по тому же логину и паролю, что и к федеральному сайту Госуслуг.
Сервис дает возможность узнать о суммах выплаченных вам мер социальной поддержки. Для этого на главной странице портала услуг Тюменской области нужно выбрать раздел "Популярные услуги", перейти по пункту "Информирование о суммах выплаченных мер социальной поддержки". При необходимости - заполнить обязательные поля, и электронный сервис в течение одной минуты в автоматическом режиме предоставит сведения о суммах выплаченных вам мер социальной поддержки за последние 12 месяцев.
Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, за время работы сервиса с середины 2018 года услугой в автоматическом режиме воспользовались более 3 тыс. тюменцев.
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