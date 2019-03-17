Тюменцев приглашают на бесплатный спектакль театра-студии "Быть"

Фото театра-студии "Быть"

Спектакль "Эх, ты, Ваня" театра-студии "Быть" покажут 27 марта, в День театра, в солодежном театральном центре "Космос". Вход бесплатный, а чтобы попасть на мероприятие, нужно выполнить несложное задание.

С 18 марта в социальных сетях стартует акция "Шаги до искусства". В группе МТЦ "Космос" под постом в комментариях необходимо написать комментарий и ответить на вопрос: сколько шагов вы обычно проходите до "Космоса", а также прикрепить криншот карты. Те, кто это сделает, получат бесплатные билеты на спектакль, однако количество мест ограничено.

Постановка будет близка каждому, кто живет или когда-либо жил в России. Он о той самой загадочной русской душе, которую порой так нелегко понять. О выборе, об ответственности, поиске нужного пути и надежде. В центре истории – потерянные жители из всеми позабытого села, которые не могут найти единственную свою надежду, путеводную звезду, опору – Иван Иваныча. А без него "ни туды, и ни сюды", пишет "Мой портал".

Отметим, спектакль "Эх, ты, Ваня" получил гран-при международного театрального фестиваля "Живые лица" 2016 года, был участником Фестиваля театров малых городов России и европейского фестиваля молодежных театров "Театральная революция - 2017".