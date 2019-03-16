В Тобольске откроется новая поликлиника

Новая поликлиника откроется в Тобольске по адресу мкр Менделеево, 23, на месте бывшей линейной поликлиники станции Тобольск, сообщает "Вслух.ру".

Вопрос о необходимости открытия новой поликлиники подняли жители микрорайона на сходе граждан. Городские власти земляков услышали и приняли соответствующее решение. В городской администрации уверены, что все отдаленные микрорайоны Тобольска - Левобережье, Сумкино, Менделеево - должны быть обеспечены медицинской помощью в шаговой доступности.

"Чтобы местные жители совсем не остались без медпомощи, для них открыто отдельное окно регистратуры и организован прием врачей в городской поликлинике Тобольска. Жителям Менделеево приходится добираться до нее около 30 минут. По меркам большого города, это не очень долго. Но по меркам Тобольска существенно. Кроме того, надо понимать, что человек едет в поликлинику больным. Это особенно сложно для тех, кто отправляется на прием с маленькими детьми. Тем не менее, администрация города пошла на такие вынужденные временные меры. Добавлю, что в Менделеево организовано усиленное патрулирование фельдшерской и педиатрической служб", - сказала пресс-секретарь администрации Тобольска Анастасия Гулина.