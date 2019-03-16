Тюменские школьники напишут ЕГЭ вместе с родителями

Родители тюменских школьников смогут присоединиться к всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ с родителями", которая пройдет 23 марта в рамках ежегодного областного форума "Большая перемена", рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

Желание поучаствовать изъявили уже более 3,5 тысяч мам и пап из разных муниципалитетов Тюменской области. На выбор им

предлагают ОГЭ (сдается в 9 классе) и ЕГЭ (сдают одиннадцатиклассники). Кроме знакомства с процедурой экзамена родители увидят, как хорошо подготовлены их дети и как много заданий им по плечу.

Как рассказал начальник центра оценки качества образования ТОГИРРО Сергей Лунев, в Тюменской области в этот день будут работать 65 имитационных пунктов проведения экзаменов. На 19 из них родители вместе с детьми смогут сдать основной государственный экзамен (ОГЭ), на 46 – и ОГЭ, и ЕГЭ. На выбор будут предложены как обязательные предметы (русский и математика), так и наиболее востребованные: химия, физика, биология, информатика.

Кроме этого, в рамках юбилея Тюменской области организаторы приготовили сюрприз – задания по истории, географии, обществознанию, литературе и английскому будут включать интересные факты и вопросы об истории нашего региона.