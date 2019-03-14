Тюменская область представила "Императорский маршрут" на выставке "Интурмаркет"

Тюменская область вместе с другими регионами России презентовала национальный проект "Императорский маршрут" на XIV международной туристической выставке "Интурмаркет", которая прошла в МВЦ "Крокус Экспо" с 9 по 11 марта.

Проект реализуется с 2017 года под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Тюменская область является куратором проекта.

С начала разработки проект был заявлен как межрегиональный, в него сразу вошли шесть регионов, еще через полгода их стало десять (Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Пермский край, Свердловская и Тюменская области, потом — Псковская, Кировская, Томская и Омская области).

Сегодня в проекте задействовано 14 регионов. В рамках туристической выставки на стенде были представлены семь из них: Омская, Томская, Кировская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Санкт-Петербург. В презентации также участвовали представители фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

В 2018 году маршрут прошел по городам – местам памяти династии Романовых. Каждый представленный город сыграл свою роль в истории.

Так, путь Императорской Семьи на Голгофу начался от подписания Николаем II акта отречения от престола в вагоне царского поезда на железнодорожной станции Псков.

В Омске Николай II бывал дважды. В первый раз — цесаревичем, второй — на последней крупной станции Любино по тюменской дороге на подступах к Омску.

В Томске туристы на несколько часов станут участниками подготовки города к предстоящему визиту Цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II, во время его путешествия на Восток. О щедрых купеческих династиях узнают во время знакомства с традициями сибирского чаепития, посетив одну из купеческих усадьб Томска.

История и культура Кировской области тесно связана с историей семьи Романовых. В ходе экскурсии звучат малоизвестные факты, свидетельствующие о прочных многовековых духовных связях Династии Романовых и Вятки.

"Императорский Маршрут" в Санкт-Петербурге позволит гостям и жителям северной столицы познакомиться с традициями Дома Романовых и увидеть изнутри, как жила семья последнего императора, изучить обстоятельства драматических коллизий и судьбоносных поворотов.

Екатеринбург - город, хранящий память о Святых Царственных Страстотерпцах, их верных слугах и друзьях, разделивших с ними трагическую участь. В экскурсионный маршрут включено посещение урочища Ганина Яма, куда 17 июля 1918 года были привезены останки последнего Российского Императора и его семьи. После того, как в 2000 году Русская Православная Церковь причислила Николая II к лику святых, было решено основать на Ганиной Яме монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев.

В Тюменской области маршрут проходит через Тюмень, село Покровское, село Абалак и Тобольск. Покровское – мистическая точка маршрута – родина Григория Распутина, где незадолго до смерти побывал и сам Николай II. В Тобольске царская семья провела в Тобольске 8 месяцев сибирской ссылки. В прошлом году в доме, где проживали Романовы, открылся музей императорской семьи Николая II. В 2018 году в рамках национальной программы "Моя Россия" Тюменскую область в качестве туристов посетили более 600 детей из 15 регионов России.

На туристической выставке "Интурмаркет" в Москве регионы и фонд ЕСПО организовали общий стенд и рассказали о взаимодействии в рамках проекта. Каждый регион подготовил тематические программы и информацию об объектах показа. Гостям предложили готовые туры по Сибири, включая Тюмень и Тобольск, многие из посетителей рассказали о своем желании побывать в этих краях.

Параллельно основной выставке на Интурмаркете прошла большая деловая программа, включающая круглые столы, презентации и семинары по актуальным проблемам туристской отрасли. Перед представителями турбизнеса и журналистами выступили более 40 экспертов.