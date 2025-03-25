Моор предложил участникам "Времени героев" поработать на развитие автотуризма в Тюменской области

В Тюменскую область на стажировку прибыли двенадцать участников федеральной образовательной программы "Время героев", глава региона им поручил подготовить предложения по развитию автомобильного туризма.

Программа "Время героев", которую инициировал Владимир Путин, призвана решить стратегическую задачу по подготовке высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов СВО. Тюменская область в том году запустила такой же проект – "Боевой кадровый резерв". Заявки на участие в нем подали уже более 900 человек, в том числе пять женщин-военнослужащих.

Губернатор сообщил, что на личной встрече с участниками федеральной программы рассказал о нашем регионе, его славной истории, достижениях и перспективе развития. предложенная для работы тема их заинтересовала, это было заметно уже по первым уточняющим вопросам.

Впереди у стажеров знакомство с туристической инфраструктурой Тюмени и Тобольска. Они на себе ощутят наше гостеприимство. Ждем от участников программы "Время героев" свежих идей.