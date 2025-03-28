Цифрового туроператора предложили участники "Времени героев" разработать в Тюменской области

Двенадцать ветеранов специальной военной операции - участников президентской федеральной программы "Время героев" прошли в Тюмени стажировку, ее результатом стала разработка предложений по развитию в регионе автомобильного туризма.

Задачу по разработке предложений перед стажерами ранее поставил губернатор Александр Моор, так как развитие туризма является одной из важных задач экономики региона. Ценность и оригинальность предложений на защите оценили представители регионального правительства, в том числе замгубернаторы Павел Белявский и Андрей Пантелеев.

Комиссии представили два варианта по развитию автотуризма - создание цифрового туристического оператора и организацию семейных трех-, четырехдневных туров "Соберись в Сибирь".

По словам Белявского, цифровой туроператор может стать классным приложением, отличный гибкий управленческий продукт, однако нужно "докрутить механику, чтобы привлечь потенциальных инвесторов".

Для продвижения тура "Соберись в Сибирь" предлагается привлечь блогеров, установить Qr-коды на заправках, ведущие на сайт о Тюменской области, а также провести ребрендинг. "Qr-коды мы уже можем сделать, чтобы они приносили пользу. Про ребрендинг согласен, спасибо вам, что вы обращаете на это внимание", - сказал Пантелеев.

Моору стажеры свои идеи должны продемонстрировать в мае, с учетом замечаний и предложений, озвученных при обсуждении проектов.