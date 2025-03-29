Россияне рассказали, сколько отложили на майские поездки

Почти 40% россиян, планирующих поездку по России или за границу весной или летом, в среднем на одного человека закладывают бюджет от 50 до 300 тыс. руб., следует из опроса ВТБ, который прошел в феврале-марте 2025 года.

Потратить на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. руб. планируют 34% опрошенных, в рамки от 100 до 300 тыс. руб. надеются уложиться около четверти респондентов. Еще около четверти закладывают бюджет 20-50 тыс. руб. А траты свыше 300 тыс. на одного отдыхающего допускает всего 5% участников исследования.

На майские праздники россияне хотят отдохнуть ближе к дому и к природе, и если с планами на начало мая опрошенные уже определились, то конкретных планов на летний отдых пока нет у трети респондентов. Так, больше половины россиян планируют такие поездки на майские праздники: 34% собираются на дачу, 18% - в путешествие по России, а еще 4% хотят съездить за рубеж. Останется дома 28% опрошенных и 12% будет работать. Больше всего заядлых дачников живет в Приволжском округе (44%), а также в Москве и Подмосковье, Центральном и Уральском округах (37%). Петербуржцы (23%) и жители российского юга (22%) чаще других планируют поездки по стране, а жители Северо-Кавказского округа - зарубежные туры (10%). Больше всего домоседов – на Дальнем Востоке (41%).