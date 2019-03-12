С начала года камеры на тюменских дорогах зафиксировали более 72 тысяч нарушений

Тюменские водители стали реже нарушать правила дорожного движения. Такими сведениями делится Госавтоинспекция Тюменской области: в 2019 году автоматическими камерами фотовидеофиксации было выявлено более 72 тысяч нарушений, что ниже показателей 2018 года почти на 40%.

Самым частым нарушением ПДД остается превышение скорости, вместе с тем количество таких случаев снизилось на 11%, также тюменские автомобилисты стали реже превышать скорость более чем на 60 километров в час — почти в три раза.

"Стало намного меньше таких нарушений, как выезд за стоп-линию, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора. Однако нарушителей, проехавших перекресток на красный свет дважды за год, стало больше в полтора раза, их число превысило 9 тысяч, в 2018 году было 5700", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Почти 80% штрафов, выявленных автоматическими камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД, оплачиваются в установленный законом срок.