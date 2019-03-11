Команда Ярковского района попала в топ-10 проекта "Инкубатор сельских инициатив"

Команда из с. Дубровное Ярковского района вошла в десятку лучших участников всероссийского проекта "Инкубатор сельских инициатив", который организовал Российский союз сельской молодежи на средства президентского гранта.

С 27 февраля по 2 марта в Москве проходил установочный семинар проекта. На участие в "Инкубаторе" поступило около 200 заявок из 60 регионов страны, дальше прошли 10 команд. Теперь участникам за семь месяцев предстоит разработать программу для своей территории, презентацию жителям. Затем команда приступит к поиску партнеров и реализации первых шагов. Промежуточные итоги будут представлены на выставке "АГРОРУСЬ" в Санкт-Петербурге в июле, заключительные – на "Золотой осени" в октябре.

На установочный семинар отправилась делегация из Тюменской области во главе с заместителем главы Ярковского района Любовью Поляковой. Менторами стали зампредседателя тюменского отделения РССМ Алексей Сахаров и ведущий специалист областного совета ветеранов Ольга Кукобникова. Для них действовало важное условие – они не могли быть жителями села-участника, так обеспечивается более объективный взгляд на проблемы муниципалитета.

За четыре дня слушатели приобрели навыки планирования, сопровождения, анализа контекстного поля территорий, SWOT-анализа ресурсов и многого другого, пишет "Тюменская область сегодня".