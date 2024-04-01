В Тюмени запускают новый проект - "Наставник Z"

В Тюмени официально стартует патриотический проект "Наставник Z", направленный на взаимодействие участников специальной военной операции и молодежи. Инициатором проекта является реготделение "Молодой Гвардии", он нацелен на передачу опыта и ценностей участников СВО молодежи и формирование активного сообщества из лидеров специальной военной операции, сообщает пресс-служба МГЕР.

Ожидается, что организатору будут проводить интерактивные уроки, квартирники, зарницы и поддерживать семьи участников СВО.

"Уникальность "Наставника Z" заключается в его прямом взаимодействии с молодежью: ветераны СВО будут лично взаимодействовать со школьниками и студентам. На данный момент уже проведены несколько фокус-групп и запланированы первые мероприятия. Одна из главных задач – поддержать участников СВО в реализации их социально значимых идей и помочь им стать лидерами общественного мнения", - отмечают в реготделении.

Федеральный координатор "Молодой Гвардии Единой России" по УрФО Владимир Сбитнев:

В нашей организации много действующих ветеранов СВО – уже около 200 вернулись, около 100 человек проходят службу в бригаде беспилотной авиации ГРОМ "Каскад", в других подразделениях. Они хотят после окончания службы продолжить общественную деятельность, работу с молодежью, рассказывать правду, объяснять суть происходящих событий, делиться своими ценностями.

Инициатива "Наставник Z" обсуждалась на селекторном совещании с региональными отделениями "Единой России", она получила одобрение и поддержку, проект поддерживает Минпросвещения РФ. При успешной реализации проекта в Тюмени, он может быть распространен по всей стране, отмечают в тюменском отделении МГЕР.