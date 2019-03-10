Участники конкурса президентских грантов из Тюмени проведут краш-тест своих проектов

Краш-тесты для тюменских участников конкурса Фонда президентских грантов пройдут 12 марта в мультицентре "Моя территория" в формате публичного слушания перед публичным советом. Презентовать свои проекты смогут некоммерческие организации и авторы индивидуальных инициатив.

Пройти тестирование у экспертов могут также идеи, связанные с медиа и СМИ. Участники пройдут защиту и получат обратную связь от специалистов, а лучшим проектам вручат письма поддержки от департамента общественных связей Тюменской области, а также представителей средств массовой информации и бизнеса. Это значит, что их авторы получат информационную и ресурсную поддержку, пишет "Мой портал".

На выступление участникам даётся 5 минут, обязательное условие для руководителей – наличие презентации проекта. Ее можно отправить на электронный адрес менеджеру или принести с собой в день краш-теста. Регистрация участников стартует 12 марта в 14:30, а с 15:00 до 18:00 пройдет само мероприятие. Зарегистрироваться можно здесь. Узнать подробности о проекте можно в группе https://vk.com/producing_centre72.