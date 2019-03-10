Два хора русской песни из Тюменского района отмечают юбилей в 2019 году

На фото: хор "Сибирь", источник пресс-служба администрации Тюменского района

Два прославленных творческих коллектива из Тюменского района в 2019 году отмечают юбилей. Хор русской песни "Сибирь" празднует 40 лет с момента создания, а хор "Горлица" - 35 лет.

Хор русской песни "Сибирь" из Боровского зародился в 1979 году. Тогда прошла первая репетиция творческого коллектива, который уже спустя два месяца начал концертную деятельность на сцене Дворца культуры посёлка. А в 1985 году хор получил звание народного. Сегодня "Сибирь" - один из самых ярких коллективов не только поселке, Тюменском районе, но и в России. Коллектив развивает лучшие традиции народного песенного искусства, исполняет песни советских и российских композиторов, авторов Тюменской области, а также народные песни, записанные музыкантами в творческих поездках по стране. Вокальные композиции созданы самими исполнителями, а музыку к ним написал заслуженный работник культуры РФ Владимир Костылев, который руководит хором с момента его создания.

Хору русской песни "Горлица" Новотарманского сельского клуба в этом году исполнится 35 лет. Он создан в апреле 1984 года по инициативе Людмилы Меншиковой, которая бессменно

руководила коллективом 30 лет. Первой в репертуаре "Горлицы" появилась русская народная песня "Посею лебеду", с нее традиционно начинали все концерты. Мужская группа выходила на "ура" с песней "Солдатушки, бравы ребятушки", а женская вокальная группа – с

песнями "Зашумела во бору сосёнка" и "Шёл со службы казак молодой". Художественным руководителем является Владимир Ботин, который также аккомпанирует вокалистам на баяне. Всего в репертуаре артистов почти тысяча песен, а в составе коллектива – 18 постоянных участников. Их средний возраст составляет 65 лет, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".