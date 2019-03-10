Возле Тюменской филармонии хотят установить вазоны из музыкальных инструментов

Фото пресс-службы ТКТО

Сотрудники Тюменской филармонии хотят создать арт-объект, в котором старые музыкальные инструменты превратятся в красивые вазоны. Горожане могут помочь в воплощении идеи и отдать в дар не нужные инструменты, пишет "Тюменская линия".

"Мы хотим визуализировать афишу весенней ярмарки. На плакатах изображены такие инструменты с цветами. Возможно, оформим в виде фотозоны", – сказала начальник маркетинговой службы Тюменской филармонии Валентина Иванова.

Планируется, что арт-объект презентуют на весенней ярмарке абонементов 5-7 апреля. Отметим, что новый арт-объект логично продолжит предшествующие инсталляции рядом со зданием: фортепьяно и арфу в цветах.